В Ноябрьске меняют информационные тумбы

Фото: Алексей Романов, соцсети

Ноябрьск продолжает становиться красивее и уютнее. На днях в городе установили новые информационные тумбы, сообщил его глава Алексей Романов.

«Продолжаем приводить в порядок город, и здесь не может быть мелочей. Каждая деталь должна гармонично вписываться в уличное пространство. И даже информационная тумба - это часть единого городского стиля», - написал управленец в своих соцсетях.

Новые тумбы появились возле остановочных комплексов на улицах Ленина и Дзержинского. Также их обновят на улицах 40 лет Победы и Высоцкого.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске преобразится привокзальная площадь возле аэропорта. На ремонт и благоустройство понадобится чуть меньше года.