Ямал вошел в тройку российских регионов с самыми безопасными дорогами

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ямал вошел в тройку российских регионов с самыми низкими показателями аварийности на дорогах за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, основываясь на данных МВД России.

Так, согласно имеющейся информации, в целом по стране, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП с пострадавшими выросло на 5,1%. На Ямале же отмечается снижение таких аварий на 13,7%.

- Снижение аварийности и числа пострадавших обеспечивается комплексом проводимых мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и региональной государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры». Но предстоит сделать еще много, чтобы наши дороги отвечали современным нормативным требованиям, - отметил заведующий сектором контрольно-надзорной деятельности департамента Мурат Батыров.

Сейчас в регионе приводят в порядок 175 километров дорог, из которых 15 километров в рамках нацпроекта. Помимо ремонта проезжей части специалисты устраивают шумовые полосы, устанавливают барьерное ограждение, информационные щиты повышенного внимания, макеты патрульных автомобилей и приборы, ремонтируют освещение и прочее.