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НовостиОбщество15 августа 2023 0:00

На Ямале 15 августа 2023 года пройдет небольшой дождь

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 15 августа 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 15 августа

Погода на Ямале на 15 августа

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 15 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, по крайнему югу небольшой дождь, ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, при прояснении до +3. Днем +20…+25 градусов, местами до +15.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +12 градусов, днем +22. Ветер 6-8 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО