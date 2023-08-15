На Ямале 15 августа 2023 года пройдет небольшой дождь

Погода на Ямале на 15 августа Фото: Вера Зенина

Во вторник, 15 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, по крайнему югу небольшой дождь, ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, при прояснении до +3. Днем +20…+25 градусов, местами до +15.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +12 градусов, днем +22. Ветер 6-8 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: