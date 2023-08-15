Пожары на Ямале: последние новости на 15 августа 2023 года

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Ямальские пожарные продолжают бороться с природными возгораниями. За прошедшие сутки ситуация в округе вновь ухудшилась: если 13 августа горели 2 015,9 гектара, то 14 августа площадь, охваченная огнем, возросла до 2 158 гектаров.

В связи с этим региональное правительство не спешат снимать режим ЧС, введенный неделю назад. В период его действия органы власти и ведомства, задействованные в тушении пожаров, переведены на усиленный режим работы, а главная их цель - не допустить огонь до населенных пунктов, объектов экономики и ТЭКа.

Так, шесть пожаров бушуют в Надымском районе - 1 128 гектаров (один локализован на площади 1 000 гектаров), один в Ямальском - 950 гектаров и еще один в Шурышкарском - 80 гектаров.

Сейчас в Надымском районе работают 203 человека: личный состав «Ямалспаса», «Лесов Ямала», аэромобильная группировка МЧС России по ЯНАО и пожарный десант из Иркутска.

Всего в тушении ямальских возгораний задействованы 299 пожарных. Также на точках работают вертолетная техника, патрульный самолет и самолет-амфибия МЧС России.

Важно то, что угрозы населенным пунктам и производственным объектам нет ни в одном муниципалитете.

Напоминаем, что до 1 октября на Ямале действует особый противопожарный режим, а до 15 августа - ограничение пребывания граждан в лесах. В данном случае речь идет о лесах Шурышкарского, Приуральского, Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов.

Кстати, согласно прогнозу ЧС на 15 августа, подготовленному МЧС России по ЯНАО, в округе прогнозируются новые возгорания. Наибольшая вероятность возникновения огня присутствует в Надымском, Пуровском, Приуральском и Шурышкарском районах.

Также в ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 303 возгорания на площади 12 539,68 гектара.

Вниманию ямальцев:

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).