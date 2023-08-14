На Ямале продолжают облагораживать территорию 501-й стройки: там устанавливают забор

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжают облагораживать территорию бывшего лагерного пункта 501-й стройки у разъезда «Глухариный», создавая там музей под открытым небом.

На данный момент там ведется восстановлению бревенчатого забора, разделявшего территорию лагеря в годы его работы. Завершить работы планируется к концу сентября.

Также на территории лагпункта продолжают работы по благоустройству. В конце прошлой недели сотрудники музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского и службы государственной охраны объектов культурного наследия Ямала расчистили от мусора территорию на разъезде «Глухариный».

Отметим, что лагпункт - объект культурного наследия регионального значения. После его восстановления ямальцы и гости округа смогут прикоснуться к истории, узнать, как жили и работали его заключенные, прокладывающие трансполярную магистраль.

Завершить создание музейного объекта планируется в 2024 году.