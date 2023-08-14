Жителям Салехарда предложили выбрать место для найденного бюста Ленина

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Несколько дней назад в ямальских соцсетях появился пост о найденном в районе Комбината бюсте Ленина. После этого в комментариях разгорелся жаркий спор: одни горожане утверждали, что пост - фейк, поэтому не стоит никакого внимания, другие же, наоборот, не усомнились в правдивости сообщения и возмутились столь безответственным отношением к вождю мирового пролетариата.

А сегодня глава Салехарда Алексей Титовский сообщил, что голова действительно существует и будет отреставрирована.

«Интересную находку обнаружил наш земляк Дмитрий Алексеев на заброшенных строениях старой конторы Рыбоконсервного комбината. Видел, как найденный бюст Владимиру Ильичу Ленину обсуждали в социальных сетях. Скульптуру мы нашли, в ближайшее время вывезем и отдадим на реставрацию. Наша история помнит множество разных событий, разбрасываться которыми мы не имеем никакого права. Памятник пролежал на пустыре явно не один десяток лет. Благодарю Дмитрия за сознательность и неравнодушное отношение к родному городу», - написал управленец на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также Алексей Титовский предложил горожанам выбрать место для установки скульптуры. Варианты можно оставить в комментариях под соответствующим постом.