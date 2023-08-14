В детской поликлинике Нового Уренгоя появился еще один востребованный специалист - врач-невролог

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В детской поликлинике Новоуренгойской ЦГБ приступил к работе новый врач-невролог. Как рассказали в самом медучреждении, Мария Уткина закончила Омский государственный медуниверситет в 2020-м году и на его же базе в 2023-м - ординатуру по специальности неврология.

По словам девушки, стать врачом она хотела еще будучи ребенком. При этом Мария уже тогда знала, что будет работать именно с маленькими пациентами.

- Свойственные доктору мягкость и деликатность особенно востребованы в педиатрической службе, к маленьким пациентам нужно найти подход, - отметили в больнице.

За неделю работы в детской поликлинике доктор проконсультировала уже более ста пациентов, а еще приняла участие в выездном осмотре в Коротчаево и Лимбяяхе.

Кстати, сама Мария Дмитриевна приятно удивлена вежливостью новоуренгойских пациентов, отзывчивостью коллег и в восторге от здания детской поликлиники.