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НовостиПроисшествия14 августа 2023 8:42

В Новом Уренгое при капремонте библиотеки украли миллион бюджетных рублей

Во время капремонта библиотеки в Новом Уренгое был украден миллион рублей
Марина Прохорова
В Новом Уренгое при капремонте библиотеки украли миллион бюджетных рублей

В Новом Уренгое при капремонте библиотеки украли миллион бюджетных рублей

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Нового Уренгоя обнаружила крупную кражу денег при капремонте городской библиотеки. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, выявить преступление удалось во время проверку расходования бюджетных средств при исполнении контракта.

- В ходе проверки установлено, что подрядчик не выполнил предусмотренные сметной документацией работы по устройству гидроизоляции на сумму около одного миллиона рублей, - прокомментировали в надзорном органе.

Далее прокурор направил материалы проверки в следственный орган, после чего было возбуждено уголовное дело. Теперь подрядчик обвиняется в серьезном преступлении - краже бюджетных средств.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.