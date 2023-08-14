В двух отдаленных ямальских селах построили новые аэровокзалы

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
На Ямале построили еще два аэровокзала. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, находятся они в селах Кутопьюган и Шурышкары.
- На вертолетных площадках сел Кутопьюган и Шурышкары возвели служебно-пассажирские павильоны - они появились взамен деревянных. Площадь здания в Шурышкарах - 55 квадратных метров, а в Кутопьюгане - 70 квадратных метров, - прокомментировали в ведомстве.
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Внутри зданий разместились авиакасса, зал ожидания и санузел, а снаружи имеются пандусы и поручни, необходимые для маломобильных пассажиров.
Сейчас идет процесс подготовки аэровокзалов к эксплуатации, готовится соответствующая документация.