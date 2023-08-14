Природные пожары на Ямале охватывают все новые территории

Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

На Ямале продолжают разрастаться природные пожары. Как сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, по данным на 8.20 утра огонь охватил 2 158 гектаров.

Так, шесть пожаров бушуют в Надымском районе - 1 128 гектаров (один локализован на площади 1 000 гектаров), один в Ямальском - 950 гектаров и еще один в Шурышкарском - 80 гектаров.

Участвуют в тушении 299 человек.

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).