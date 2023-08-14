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В Новом Уренгое осудили злостного похитителя кабеля и его подельника, которым нет и 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в марте 2022 года двое 17-летних приятелей пробрались на территорию стройки и украли, отрезав с принадлежащей коммерческой организации катушки, намотанный на нее силовой медный кабель. В результате собственнику был причинен ущерб на сумму более 42 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Спустя три месяца один из обвиняемых вновь решился на преступление: находясь во дворе одного из домов микрорайона Советский, он срезал с бухты, стоящей на земле, кабель на сумму более 194 тысячи рублей, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, а затем сал его в пункте приема металла.

Затем, уже в октябре, он повздорил ночью на улице с незнакомым мужчиной и ударил его кулаком в лицо, от чего потерпевший упал на асфальт. В результате северянин получил вред здоровью средней тяжести.

Учитывая все вышеперечисленное, суд признал одного из молодых людей виновным по трем статьям и приговорил его к 8 месяцев и 15 дням в колонии-поселении. Второй парень отделался более легким наказанием - ста часами обязательных работ.