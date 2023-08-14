На трассе Сургут - Салехард «УАЗ» снес мотоциклиста

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 13 августа на 756 километре трассы Сургут - Салехард.

- Около 12.20 водитель автомобиля «УАЗ», поворачивая налево, не пропустил мотоцикл «Suzuki», в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Как итог - водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 9 ДТП, а с начала года 3 035, в которых 19 человек погибли и 163 получили травмы, в том числе 22 ребенка.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.