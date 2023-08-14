В Лабытнанги молодым семьям и девяти горожанам выдали 14 жилищных сертификатов

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги выдали еще 14 жилищных сертификатов. Теперь, по словам главы муниципалитета Марины Тресковой, пять молодых семей и девять горожан смогут вложиться в покупку жилья или переехать в другие регионы.

- На Ямале почти втрое увеличили финансирование молодежной жилищной программы. Благодаря этому еще пять молодых семей получили государственную поддержку, - отметила градоначальница.

В их числе и семья Игошиных, в которой недавно родился малыш. Средства сертификата молодые родители используют в качестве первоначального взноса на покупку собственной квартиры.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Еще девять лабытнангцев, как уже упоминалось выше, готовятся к переезду из аварийного жилья в другие регионы страны.