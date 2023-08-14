Фото: администрация Нового Уренгоя

В домах Нового Уренгоя меняют лифты. Как сообщили в городской администрации, работы выполняет «Регионтехсервис». Компания заказывает лифтовое оборудование у заводов из Белоруссии и России, хорошо зарекомендовавших себя на рынке.

Замена лифта занимает от полутора до двух месяцев и проводится в несколько этапов: демонтаж шахты и оборудования; замена системы электроснабжения и монтаж, отделочные работы.

В этом году в рамках капитального ремонта лифты меняют по следующим адресам: микрорайоны Восточный, д. 5/8 и Северная коммунальная зона, д. 13.

На данный момент подрядчик уже установил кабины и теперь занимается пусконаладочными работами.

- К концу августа, после завершения отделочных работ, «Регионтехсервис» передаст готовое к эксплуатации лифтовое оборудование управляющим компаниям для оформления документов, - отметили в мэрии.