Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги улицу Ивана Путилина украсили саженцами рябины. Об этом в своих соцсетях рассказала глава города Марина Трескова.

«Знаю, что Иван Александрович очень любил это дерево, и я благодарна нашим волонтерам, которые присоединились к высадке саженцев», - написала градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Подарил городу деревья местный предприниматель Роман Аскаров - 155 штук рябины и 55 сирени. Часть саженцев также высадили на территории Георгиевского храма, еще 55 - в Харпе, а именно в сквере Петра и Февронии.

«Будем заботиться о саженцах и благоустраивать городской округ дальше», - добавила Марина Трескова.