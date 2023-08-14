На Ямал 14 августа 2023 года снова придет жара

Погода на Ямале на 14 августа Фото: Вера Зенина

В понедельник, 14 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, при прояснении +3...+8. Днем +22…+27 градусов, местами до +17.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью +14 градусов, днем +25. Ветер 7-8 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: