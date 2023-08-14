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НовостиОбщество14 августа 2023 0:00

На Ямал 14 августа 2023 года снова придет жара

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 14 августа 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 14 августа

Погода на Ямале на 14 августа

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 14 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, при прояснении +3...+8. Днем +22…+27 градусов, местами до +17.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью +14 градусов, днем +25. Ветер 7-8 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО