Пожары на Ямале: последние новости на 14 августа 2023 года

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

На Ямале спасатели продолжают бороться с природными пожарами круглыми сутками. За минувшие 24 часа ситуация в округе снова ухудшилась: если 11 августа горели в ЯНАО 1988,5 гектара, то 13 августа площадь, охваченная огнем, выросла до 2015,9 гектара.

В связи с этим региональное правительство не спешат снимать режим ЧС, введенный четыре дня назад. В период его действия органы власти и ведомства, задействованные в тушении пожаров, переведены на усиленный режим работы, а главная их цель - не допустить огонь до населенных пунктов, объектов экономики и ТЭКа.

Минувшим днем пожары действовали в пяти районах округа: Надымский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский и Ямальский.

Примечательно, что в Надымском районе царит самая напряженная обстановка. Для борьбы с огнем используются вертолетная техника, патрульный самолет и самолет-амфибия Бе-200. Также в тушении задействованы более 299 человек.

Совместными усилиями техники и людей удалось локализовать два пожара площадью 1003,5 гектара и потушить три на площади 106 гектаров. По уверению местных властей, угрозы населенным пунктам нет.

Всего в борьбе с огнем на территории Ямала задействовано 299 человек: личный состав «Ямалспаса», аэромобильная группировка МЧС, пожарный десант из Тюмени, Иркутска и Архангельска.

Напоминаем, что до 1 октября на Ямале действует особый противопожарный режим, а до 15 августа - ограничение пребывания граждан в лесах. В данном случае речь идет о лесах Шурышкарского, Приуральского, Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов.

Кстати, согласно прогнозу ЧС, на 14 августа, подготовленному МЧС России по ЯНАО, в округе прогнозируются новые возгорания. Наибольшая вероятность возникновения огня присутствует в Надымском, Шурышкарском, Приуральском и Пуровском районах.

Также в ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано более 300 возгораний на площади почти 13 тысяч гектаров.

Вниманию ямальцев:

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).