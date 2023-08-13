В строящемся соборе Салехарда 10 августа включили ночную подсветку

Фото: Салехардская епархия РПЦ.

В строящемся кафедральном соборе Салехарда включили ночную подсветку – на днях ее включили в тестовом режиме. Об этом рассказал руководитель информационного отдела Салехардской епархии РПЦ иерей Сергий Кузнецов.

В четверг, 10 августа, строящийся храм окрасило желтыми оттенками. Она работала совсем недолго — ее почти сразу отключили. В епархии пояснили, что это было тестовое включение, пишет «МК Ямал».

Сейчас идет отладка визуализации подсветки. В ближайшие время вечернее освещение будет включаться в полной мере. На постоянной основе подсветку в храме включат ближе к его открытию.

Работы в строящемся соборе ведутся в соответствии с графиком.