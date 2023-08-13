Ноябрьские спасатели 13 августа нашли грибников, которые заблудились в лесу сутки назад

Мужчина и женщина в субботу поехали за грибами в лес и потерялись. Фото: Виктория Гаврик

Ноябрьские спасатели нашли грибников, которые заблудились в лесном массиве. Мужчина и женщина в субботу, 12 августа, поехали за грибами в лес и потерялись. Чтобы найти грибников, понадобилась помощь спасателей.

Сотрудники МЧС и «Ямалспаса» приступили к поискам потерявшихся в 14:20 в субботу, 12 августа. 34-летний мужчина и 56-летняя женщина заблудились в лесу в районе трассы Ноябрьск – Вынгапуровский. Установлено, что за грибами они отправились из Ноябрьска на автомобиле Hyundai Solaris.

— В 15:18 потерявшиеся найдены, доставлены до личного автомобиля. В медицинской помощи не нуждались, — рассказали в Telegram-канале.