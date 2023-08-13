Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО.

На Ямале горит более двух тысяч гектаров леса. В воскресенье, 13 августа, 299 спасателей тушат восемь природных пожаров. Очаги возгораний зарегистрированы в пяти районах ЯНАО: Надымский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский и Ямальский.

Три огромных пожара полыхают в Надымском районе. В остальных по два или одному.

- По состоянию на 10:00 часов 13 августа 2023 года на территории ЯНАО действуют 8 пожаров на S 2 015,9 га. На тушении задействовано 299 человек, - рассказали в департаменте природных ресурсов ЯНАО.

О ситуации с лесными пожарами на Ямале мы рассказываем в отдельном материале.