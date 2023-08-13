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НовостиОбщество13 августа 2023 0:41

Синоптики назвали причину резкого похолодания на Ямале

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 13 августа 2023 года
Серафима Краснова
Синоптики назвали причину резкого похолодания на Ямале.

Синоптики назвали причину резкого похолодания на Ямале.

Фото: Виктория Гаврик

Синоптики озвучили причину резкого похолодания в ЯНАО. Так, по данным метеорологов, регион находится под влиянием циркуляции высотного циклона, что повлияло на существенное понижение температуры воздуха.

До конца недели на Ямале прогнозируется по-осеннему пасмурная, дождливая и ветреная погода. Температура воздуха продолжит понижаться, ночью в воскресенье, 13 августа, она составит от +3 до +8 градусов, местами по области до +2, днем от +20…+25 градусов Цельсия, местами до +17.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

Наибольшее количество осадков ожидается в четверг, 17 августа, после этого интенсивность дождей в ЯНАО заметно уменьшится.

Согласно данным синоптиков, в начале следующей недели существенных изменений в погоде в ЯНАО не ожидается. Температура воздуха ночью останется низкой +4…+8 градусов, днем +17…+24. Местами по области слабый дождь.