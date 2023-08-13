Синоптики назвали причину резкого похолодания на Ямале. Фото: Виктория Гаврик

Синоптики озвучили причину резкого похолодания в ЯНАО. Так, по данным метеорологов, регион находится под влиянием циркуляции высотного циклона, что повлияло на существенное понижение температуры воздуха.

До конца недели на Ямале прогнозируется по-осеннему пасмурная, дождливая и ветреная погода. Температура воздуха продолжит понижаться, ночью в воскресенье, 13 августа, она составит от +3 до +8 градусов, местами по области до +2, днем от +20…+25 градусов Цельсия, местами до +17.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

Наибольшее количество осадков ожидается в четверг, 17 августа, после этого интенсивность дождей в ЯНАО заметно уменьшится.

Согласно данным синоптиков, в начале следующей недели существенных изменений в погоде в ЯНАО не ожидается. Температура воздуха ночью останется низкой +4…+8 градусов, днем +17…+24. Местами по области слабый дождь.