Пожары на Ямале: последние новости на 13 августа 2023 года

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Ямальские пожарные продолжают бороться с природными возгораниями. За прошедшие сутки ситуация в округе вновь ухудшилась: если 11 августа горели 1 988,5 гектара, то 12 августа площадь, охваченная огнем, возросла до 2 058,7 гектара.

В связи с этим региональное правительство не спешат снимать режим ЧС, введенный пять дней назад. В период его действия органы власти и ведомства, задействованные в тушении пожаров, переведены на усиленный режим работы, а главная их цель - не допустить огонь до населенных пунктов, объектов экономики и ТЭКа.

На сегодняшний день пожары действуют в Надымском, Шурышкарском, Тазовском и Ямальском районах.

Наихудшая ситуация складывается в Надымском районе. На утро 12 августа там действовали шесть природных пожаров площадью 1 131 гектар, два из них удалось локализовать - 1 005 гектаров, а потушить - три площадью 106 гектаров.

Всего в борьбе с огнем на Ямале задействованы 322 человека с лесопожарным снаряжением. Также на точках работают вертолет с водосливным устройством и самолет-амфибия Бе-200 - в Надымском районе.

В итоге, благодаря совместным усилиям, спасатели потушили за сутки три пожара площадью 106 гектаров.

Напоминаем, что до 1 октября на Ямале действует особый противопожарный режим, а до 15 августа - ограничение пребывания граждан в лесах. В данном случае речь идет о лесах Шурышкарского, Приуральского, Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов.

Кстати, согласно прогнозу ЧС на 13 августа, подготовленному МЧС России по ЯНАО, в округе прогнозируются новые возгорания. Наибольшая вероятность возникновения огня присутствует в Надымском, Пуровском, Приуральском и Шурышкарском районах.

Также в ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 294 возгорания на площади 12 242,28 гектара.

Вниманию ямальцев:

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).