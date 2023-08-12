В Мужах появилось место для швартовки моторных лодок

Фото: Олег Попов, соцсети

В Мужах завершились работы по монтажу пластиковых понтонов для швартовки моторных лодок. Как рассказал глава Шурышкарского район Олег Попов, они установлены рядом с дебаркадером.

- Исполнили одну из просьб наших жителей, которые на лодках приезжают в райцентр по личным делам или, к примеру, для посадки в «Метеор». Чаще других о такой необходимости говорили восяховцы, - прокомментировал управленец.

Всего для дела использовали 28 модулей, закупили которые в городе Рыбинск. Они надежно скреплены между собой и имеют ограждение.

А поскольку уровень воды уже достаточно спал, и обнажился илистый берег, было решено дополнительно проложить тротуар.