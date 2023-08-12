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НовостиОбщество12 августа 2023 12:38

На Ямале впервые выберут лучшие дорожные объекты

На Ямале определят лучшие дорожные объекты
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале впервые выберут лучшие дорожные объекты. Как сообщили в пресс-служб профильного департамента, конкурс уже стартовал, а оценивать объекты будут во всех муниципалитетах округа.

Конкурсанты участвуют в трех номинациях: «Высокая культура производства», «Строим быстро и качественно», «Инновация года».

Оценят работу городов и районов представители главного дорожного ведомства округа, общественных палат и активные жители.

В итоге, по результатам не менее двух проверок, экспертное жюри выберет лучших в каждой номинации и вручит им награды.