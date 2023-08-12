Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале впервые выберут лучшие дорожные объекты. Как сообщили в пресс-служб профильного департамента, конкурс уже стартовал, а оценивать объекты будут во всех муниципалитетах округа.

Конкурсанты участвуют в трех номинациях: «Высокая культура производства», «Строим быстро и качественно», «Инновация года».

Оценят работу городов и районов представители главного дорожного ведомства округа, общественных палат и активные жители.

В итоге, по результатам не менее двух проверок, экспертное жюри выберет лучших в каждой номинации и вручит им награды.