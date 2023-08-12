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В Салехарде включили уличное освещение. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Титовский, а еще он озвучил планы по размещению в окружной столице новых светильников.

«В этом году установим почти 500 новых светильников - уличных, торшерных и парковых. Основная часть фонарей придется на создаваемые объекты благоустройства», - написал он.

Уже известно, что в сквере на улице Арктическая, 4 установят 86 фонарей. Также света добавят возле детской и взрослой поликлиник, а вдоль улицы Свердлова засияет новая подсветка.

Завершить работы планируется в октябре текущего года.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде появится новый сквер с необычным арт-объектом.