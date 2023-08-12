Природные пожары на Ямале охватили более двух тысяч гектаров

Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

На Ямале продолжают бушевать природные пожары. Как сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, по состоянию на 8.30 утра действуют 11 очагов площадью 2 058,7 гектара.

- В борьбе с огнем задействовано 322 человек с лесопожарным снаряжением. Также работают вертолет с водосливным устройством и самолёт-амфибия Бе-200 (на территории Надымского района), - отметили в ведомстве.

На сегодняшний день пожары действуют в Надымском, Шурышкарском, Тазовском и Ямальском районах.

В течение суток спасателям удалось потушить три пожара площадью 106 гектаров и локализовать два на площади 1 003,5 гектара (Надымский и Тазовский районы).

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).