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НовостиОбщество12 августа 2023 4:11

Жители Волновахи и бойцы СВО получат 400 тонн гуманитарки, отправленной из Лабытнанги

В Лабытнанги собрали 400 тонн гуманитарки для жителей Волновахи и участников СВО
Марина Прохорова
Фото: администрация Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

В скором времени жители Волновахи и бойцы СВО получат 400 тонн гуманитарной помощи, отправленной из Лабытнанги. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В преддверии нового учебного года детям Волновахи доставят тетради и книги. А для военнослужащих северяне собрали блиндажные свечи, медикаменты и газовые баллоны для портативных горелок.

Лабытангцы регулярно приносят гуманитарку в приемную местного отделения партии «Единая Россия». Как правило, в сборе участвуют не только обычные горожане, но и предприниматели и общественники.

Помочь может каждый. Товары первой необходимости и школьные принадлежности принимаются по адресу: улица Первомайская, д. 27.