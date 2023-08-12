Жители Волновахи и бойцы СВО получат 400 тонн гуманитарки, отправленной из Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги
В скором времени жители Волновахи и бойцы СВО получат 400 тонн гуманитарной помощи, отправленной из Лабытнанги. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В преддверии нового учебного года детям Волновахи доставят тетради и книги. А для военнослужащих северяне собрали блиндажные свечи, медикаменты и газовые баллоны для портативных горелок.
Лабытангцы регулярно приносят гуманитарку в приемную местного отделения партии «Единая Россия». Как правило, в сборе участвуют не только обычные горожане, но и предприниматели и общественники.
Помочь может каждый. Товары первой необходимости и школьные принадлежности принимаются по адресу: улица Первомайская, д. 27.