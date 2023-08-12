Пожары на Ямале: последние новости на 12 августа 2023 года

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Ямальские пожарные продолжают бороться с природными возгораниями. За прошедшие сутки ситуация в округе вновь ухудшилась: если 10 августа горели 1 926,7 гектара, то 11 августа площадь, охваченная огнем, возросла до 1 988,5 гектара.

В связи с этим региональное правительство не спешат снимать режим ЧС, введенный четыре дня назад. В период его действия органы власти и ведомства, задействованные в тушении пожаров, переведены на усиленный режим работы, а главная их цель - не допустить огонь до населенных пунктов, объектов экономики и ТЭКа.

На сегодняшний день пожары действуют в Ямальском, Шурышкарском и Надымском районах.

В последнем, кстати, царит самая напряженная обстановка. Для борьбы с огнем используются вертолетная техника, патрульный самолет и самолет-амфибия Бе-200. Также в тушении задействованы более 200 человек.

Совместными усилиями техники и людей удалось локализовать два пожара площадью 1 100 гектаров и потушить три на площади 69 гектаров.

В Шурышкарском районе пламя разгорелось у села Лопхари и в 36 километрах от деревни Оволынгорт. По уверению местных властей, угрозы населенным пунктам нет.

Всего в борьбе с огнем на территории Ямала задействовано 278 человек: личный состав «Ямалспаса», аэромобильная группировка МЧС, пожарный десант из Тюмени, Иркутска и Архангельска.

Напоминаем, что до 1 октября на Ямале действует особый противопожарный режим, а до 15 августа - ограничение пребывания граждан в лесах. В данном случае речь идет о лесах Шурышкарского, Приуральского, Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов.

Кстати, согласно прогнозу ЧС на 12 августа, подготовленному МЧС России по ЯНАО, в округе прогнозируются новые возгорания. Наибольшая вероятность возникновения огня присутствует в Надымском, Пуровском, Приуральском и Шурышкарском районах.

Также в ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 289 возгораний на площади 12 156,28 гектара.

Вниманию ямальцев:

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).