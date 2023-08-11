Жители Ямала не слишком увлеклись фото в стиле Барби

Фото: www.unsplash.com

Сайт Bairbie.me, обрабатывающий фотографии пользователей в стиле Барби и Кена на основе нейросетей, вызвал настоящий бум среди россиян. Однако тренд на аватарки в образе самой известной куклы и ее спутника сошел на нет уже спустя неделю, выяснили эксперты МегаФона.

Наибольший интерес к обработке снимков в барби-стиле абоненты проявили 29 июля, спустя восемь дней с момента выхода одноименного фильма в мировой прокат и всего пять дней с даты запуска самого сервиса. По сравнению с первым днем работы портала количество заходов в эту дату выросло в 724 раза. Однако уже 30 июля посещаемость Bairbie.me упала на 34%, а спустя неделю на 92%.

Рейтинг регионов по активности на Bairbie.me возглавляет Москва, на которую пришлось почти 40% трафика за первую неделю. Также в лидерах оказались Санкт-Петербург -10% и Башкирия - 3%. Кроме них в первую десятку вошли Самарская и Свердловская области, Якутия, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Татарстан и Красноярск.

Среди регионов тюменской «матрешки» меньше всех заинтересовались Барби и Кеном - 17%. А вот Югра, наоборот, стала лидером по переходам на сайт - 44%), у Тюменской области, соответственно, второе место - 38%.

Ожидаемо, что северянки увлеклись популярным трендом намного больше, чем северяне: доля «женского» трафика на портале составила 71%.

Во всех трех регионах наиболее активно перевоплощались в кукольные образы пользователи от 25 до 35 лет. Зумеры оказались менее подвержены барби-мании, их доля в общем потреблении трафика - 26%. Третья по активности аудитория сайта - абоненты 35-45 лет. Ровесницы Барби и старше, а это те, кому 50-65 лет, тоже не отказывали себе в виртуальном перевоплощении, хотя доля таких пользователей менее 1%.