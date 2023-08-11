Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 августа 2023 12:24

В Надыме загорелся ангар со стройматериалами

Ангар со стройматериалами горит в Надыме
Марина Прохорова
Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Надыме загорелся ангар со стройматериалами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Сообщение поступило 11 августа около 13.00. В нем говорилось о возгорании ангара, который расположен на территории промзоны, 13 проезд, - прокомментировали в ведомстве.

Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил все внутреннее помещение здания - ориентировочно площадь в 240 квадратных метров.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

К счастью, на момент пожара людей внутри не было, так что никто не пострадал. По предварительным данным, в ангаре находились строительные материалы. Угрозы рядом стоящим объектам нет.

Спустя час была объявлена ликвидация открытого горения. Сейчас спасатели продолжают бороться с огнем.