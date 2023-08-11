Фото: МЧС России по ЯНАО

В Надыме загорелся ангар со стройматериалами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Сообщение поступило 11 августа около 13.00. В нем говорилось о возгорании ангара, который расположен на территории промзоны, 13 проезд, - прокомментировали в ведомстве.

Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил все внутреннее помещение здания - ориентировочно площадь в 240 квадратных метров.

Фото: МЧС России по ЯНАО

К счастью, на момент пожара людей внутри не было, так что никто не пострадал. По предварительным данным, в ангаре находились строительные материалы. Угрозы рядом стоящим объектам нет.

Спустя час была объявлена ликвидация открытого горения. Сейчас спасатели продолжают бороться с огнем.