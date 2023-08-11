Молодая жительница тундры родила одиннадцатого ребенка в перинатальном центре Ноябрьска

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Жительница тундры Светлана Пяк в одиннадцатый раз стала матерью. Малышка весом 3 килограмма 640 граммов и ростом 55 сантиметров появилась на свет в перинатальном центре Ноябрьской ЦГБ.

По словам мамы, это уже восьмая девочка в семье и, возможно, через пару лет у нее появится младший братик.

- У нас много девочек, но мы с мужем хотим еще мальчика, поэтому через пару лет, возможно, вернемся к вам, - поделилась мама с сотрудниками перинатального центра.

Старшему ребенку Светланы сейчас 23 года, а младшему - два. Кстати, у этой молодой мамы есть и три внука!

Женщина работает вместе с мужем на промысле: добывают рыбу, собирают ягоды. И, как утверждает Светлана, в этом и есть ее залог здоровой беременности. Она до последнего дня собирала ягоды вместе со всеми детьми, вела активный образ жизни и чувствовала себя прекрасно.