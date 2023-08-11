В Новом Уренгое врачи спасли молодого мужчину от инвалидности, заменив ему межпозвоночный диск

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Врачи Новоуренгойской ЦГБ уберегли молодого мужчину от инвалидности. У обратившегося в больницу пациента были проблемы с межпозвонковым диском - МРТ определила воспаление и гнойный процесс. Из-за этого северянина мучили боли в руке и онемение пальцев.

- Во время операции выяснилось, что воспаление - хроническое, а диск почти разрушен. Заболевание нечастое, локализация между шейным и грудным отделами позвоночника - крайне редкая. Это следствие ряда тяжелых болезней, - рассказали в медучреждении.

Взялись за дело нейрохирурги Константин Полторак и Иван Говорухин. Медики выполнили передний шейный доступ, иссекли пораженные участки позвоночника и установили имплантат, уникальные свойства которого позволяют воссоздать разрушенные кости и спасти человека от инвалидности.

Сейчас мужчина продолжает лечение в отделении. Первое, что он отметил сразу после операции, - боль исчезла.

Контроль томографии подтвердил восстановление анатомической оси позвоночника, а это значит, что инвалидность пациенту больше не угрожает.