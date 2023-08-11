На Ямале вновь увеличилась площадь природных пожаров

Фото: департамент природных ресурсов и экологии

На Ямале продолжают бушевать природные пожары. Как сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, по состоянию на 10.00 действуют 6 очагов площадью 1 988,5 гектара.

- В борьбе с огнем задействовано 278 человек с лесопожарным снаряжением, - отметили в ведомстве.

В течение суток спасателям удалось локализовать 2 пожара площадью 1 100 гектаров (Надымское лесничество) и потушить 7 на площади 96,2 гектара.

На сегодняшний день пожары действуют в Надымском, Ямальском и Шурышкарском районах.

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).