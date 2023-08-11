На заводе во Владимире изготавливают 15 автобусов для Ноябрьска

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На заводе «Волгабас» во Владимире изготавливают 15 автобусов для Ноябрьска. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, они выйду на линию до конца года.

- Это современный и экологически чистый транспорт, работающий на компримированном газе (метане), - добавили в ведомстве.

Все автобусы оборудуют системой климат-контроля, видеонаблюдением, датчиком учета пассажиропотка и валидаторами для бесконтактной оплаты проезда. Кроме того, салон будет адаптирован для маломобильных граждан.

Для пассажиров предусмотрены медиапанели, на которых станут транслировать план маршрута и показывать полезный контент.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в регионе появился автобусный маршрут из Салехарда в Новый Уренгой.