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НовостиПроисшествия11 августа 2023 5:33

В Ямальском районе пьяная мать воткнула нож в грудь спящего сына

Жительница Ямальского района по пьяни пыталась зарезать сына
Марина Прохорова
Фото: СУ СКР по ЯНАО

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Ямальском районе завели уголовное дело в отношении жительницы Сеяхи 1977 года рождения, которая едва не зарезала сына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в июне 2023 года. Тогда между женщиной и ее сыном, вместе употребляющими алкоголь, произошла ссора, а затем северянка схватилась за нож.

- Дождавшись, когда мужчина уснет, она нанесла ему кухонным ножом удар в область груди. Посчитав, что сын скончался, женщина ушла к родственникам, где сообщила о совершенном ею преступлении, - прокомментировали в ведомстве.

Ошарашенные услышанным родственники тут же вызвали бригаду скорую помощь, которая и спасла мужчину.

Сейчас северянка обвиняется по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).