В Шурышкарском районе зафиксировали два новых лесных пожара

Фото: администрация Шурышкарского района

В Шурышкарском районе произошли два новых возгорания. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Сегодня, 11 августа, сотрудники «Ямалспаса» приступят к тушению пожара у села Лопхари. В 36 километрах от деревни Оволынгорт обнаружена новая термоточка, площадь возгорания уточняется, - прокомментировали в мэрии.

Также власти заверили, что угрозы населенным пунктам нет.

Напоминаем, что в в случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).