Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 августа 2023 5:06

В Шурышкарском районе зафиксировали два новых лесных пожара

На территории Шурышкарского районе зафиксировали два новых возгорания
Марина Прохорова
Фото: администрация Шурышкарского района

Фото: администрация Шурышкарского района

В Шурышкарском районе произошли два новых возгорания. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Сегодня, 11 августа, сотрудники «Ямалспаса» приступят к тушению пожара у села Лопхари. В 36 километрах от деревни Оволынгорт обнаружена новая термоточка, площадь возгорания уточняется, - прокомментировали в мэрии.

Также власти заверили, что угрозы населенным пунктам нет.

Напоминаем, что в в случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).