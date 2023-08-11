Водителю стало плохо: автобус из Губкинского вылетел на встречку и протаранил грузовик

Фото: Губкинский.Ком - новости 24 часа

На 477-м километре трассы Сургут - Салехард произошло ДТП с участием рейсового автобуса из Губкинского. Изначально информация об этом появилась в соцсетях, а затем ее подтвердили и в администрации муниципалитета.

Инцидент случилась 10 августа в 15.07. Именно в это время на единый номер 112 и поступило сообщение об аварии.

- У водителя резко ухудшилось самочувствие, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем, - прокомментировали в мэрии.

Также там сообщили, что пострадавших в ДТП нет - оба водителя соблюдали скоростной режим. А еще опыт и профессионализм губкинца положительно повлияли на ситуацию.

В настоящий момент северянин чувствует себя удовлетворительно.