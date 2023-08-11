В Тарко-Сале на фасадах домов и детсадов монтируют новую подсветку

Фото: Антон Колодин, соцсети

Фасады зданий в Тарко-Сале продолжают украшать яркой подсветкой. Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин.

- Продолжаем работу по установке архитектурной подсветки. Вечера становятся все темнее, а освещение фасадов зданий ярче и эстетичней, - отметил он.

Новая подсветка загорится на капитальных домах вдоль улицы Мезенцева и в микрорайоне Советский - дома №4а и №6а.

Также освещение украсит детские сады «Елочка» и «Брусничка», а еще интересная подсветка будет на стадионе спортшколы «Авангард».

Фото: Антон Колодин, соцсети

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале появились сразу четыре «умных» пешеходных перехода. Они находятся вблизи соцобъектов.