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НовостиОбщество11 августа 2023 3:07

В Тарко-Сале на фасадах домов и детсадов монтируют новую подсветку

Фасады зданий в Тарко-Сале продолжают украшать яркой подсветкой
Марина Прохорова
Фото: Антон Колодин, соцсети

Фото: Антон Колодин, соцсети

Фасады зданий в Тарко-Сале продолжают украшать яркой подсветкой. Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин.

- Продолжаем работу по установке архитектурной подсветки. Вечера становятся все темнее, а освещение фасадов зданий ярче и эстетичней, - отметил он.

Новая подсветка загорится на капитальных домах вдоль улицы Мезенцева и в микрорайоне Советский - дома №4а и №6а.

Также освещение украсит детские сады «Елочка» и «Брусничка», а еще интересная подсветка будет на стадионе спортшколы «Авангард».

Фото: Антон Колодин, соцсети

Фото: Антон Колодин, соцсети

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале появились сразу четыре «умных» пешеходных перехода. Они находятся вблизи соцобъектов.