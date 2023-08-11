Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги капитально ремонтируют 17 многоквартирных домов. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

- Мы с вами не только строим новые дома, но и капитально ремонтируем существующие - меняем кровлю, цоколь, обшивку фасадов и, конечно, коммуникации. На каждом объекте определен свой фронт работ, за его исполнение отвечают четыре подрядчика, - рассказала градоначальница.

Так, на улицах Дзержинского, д. 50 и Первомайская, д. 60 ведутся кровельные работы. А на улице Школьная, д. 41 вместе с крышей меняют цоколь, двери и коммуникации. Выполнение всех работ находится на особом контроле.

Всего за пять лет в городе отремонтировали 103 дома, и это далек не конец. Уже сейчас готовы документы на ремонт еще 13 многоквартирников.