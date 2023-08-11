Пожары на Ямале: последние новости на 11 августа 2023 года

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На Ямале спасатели продолжают бороться с лесными пожарами, и за последние сутки ситуация вновь улучшилась. Согласно данным, предоставленным региональным департаментом природных ресурсов и экологии, на утро 9 августа огонь охватил 1 926,7 гектар, таким образом, отвоевать у пламени удалось 495 гектаров.

Но, невзирая на это, региональное правительство не спешат снимать режим ЧС. В период его действия органы власти и ведомства, задействованные в тушении пожаров, переведены на усиленный режим работы, а главная их цель - не допустить огонь до населенных пунктов, объектов экономики и ТЭКа.

Наиболее сложная обстановка складывается в Надымском районе. Утром там действовали пять пожаров площадью 1 100 гектаров, один из них был локализован.

Также пожары зафиксированы в Пуровском, Красноселькупском и Ямальском районах.

В борьбе с огнем задействованы 240 человек, в том числе 73 специалиста из Иркутской и Тюменской областей, а также три вертолета МИ-8 с водосливными устройствами и самолет-амфибия Бе-200.

Напоминаем, что до 1 октября на Ямале действует особый противопожарный режим, а до 15 августа - ограничение пребывания граждан в лесах. В данном случае речь идет о лесах Шурышкарского, Приуральского, Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов.

Кстати, согласно прогнозу ЧС на 10 августа, подготовленному МЧС России по ЯНАО, в округе прогнозируются новые возгорания. Наибольшая вероятность возникновения огня присутствует в Надымском, Пуровском, Приуральском и Шурышкарском районах.

Также в ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 287 возгораний на площади 12 052,78 гектара.

Вниманию ямальцев:

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).