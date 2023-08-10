В Салехарде начнут выпускать новые виды авторского чая из трав и дикоросов

Фото: Первая ямальская чайная мануфактура

В Салехарде заработал круглогодичный цех по производству марочного прессованного чая из кипрея и ягод, растущих в ямальской тундре. Сократить издержки на его строительство и покупку нового оборудования помог окружной грант на развитие малых форм хозяйствования.

Для организации производства приобретен модульный цех. Внутри установлено оборудование для завяливания и разбивки чайного листа, роллер для скручивания, аппарат для обработки паром, машина для сортировки, а также пресс и пресс-форма. Отдельного внимания заслуживает ручной станок для дозирования и упаковки чая в стаканы с мембраной.

- За восемь лет производства наш чай полюбили многие ямальцы. Клиенты говорили, чтобы мы делали его больше, но мы могли работать только в сезон заготовки. Новый цех позволит трудиться круглогодично, а оборудование - увеличить объемы производства минимум в три раза, - говорит руководитель «Первой ямальской чайной мануфактуры» Наталья Котлярова.

Теперь в ассортименте «Первой ямальской чайной мануфактуры» будет более 30 видов марочных и сувенирных чаев. Их изготовят по авторской рецептуре и упакуют в качественную дизайнерскую упаковку.

Купить ямальские чаи можно в магазинах Салехарда, Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя.