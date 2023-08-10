Еще больше ямальцев смогут слетать в Москву и Сочи

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Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы из Салехарда в Москву и обратно, а также поставила более вместительные лайнеры для отпускников, отправляющихся в Сочи.

Так, дополнительные рейсы из Салехарда в Москву и обратно запланированы на 26 и 29 августа. Вылет из столицы России назначен на 11.40, а из столицы Ямала на 17.25. Время в обоих случаях местное.

Что касается Сочи, вместительные лайнеры поставили на рейсы, запланированные на 15 августа: YC 9022 Сочи - Ноябрьск, YC 9019 Надым - Сочи и YC 9019 Новый Уренгой - Сочи.

Купить билеты можно на сайте авиакомпании.