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НовостиОбщество10 августа 2023 11:14

Еще больше ямальцев смогут слетать в Москву и Сочи

В августе для жителей Ямала появятся дополнительные билеты в Москву и Сочи
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы из Салехарда в Москву и обратно, а также поставила более вместительные лайнеры для отпускников, отправляющихся в Сочи.

Так, дополнительные рейсы из Салехарда в Москву и обратно запланированы на 26 и 29 августа. Вылет из столицы России назначен на 11.40, а из столицы Ямала на 17.25. Время в обоих случаях местное.

Что касается Сочи, вместительные лайнеры поставили на рейсы, запланированные на 15 августа: YC 9022 Сочи - Ноябрьск, YC 9019 Надым - Сочи и YC 9019 Новый Уренгой - Сочи.

Купить билеты можно на сайте авиакомпании.