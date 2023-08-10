На Ямале повысили надежность электроснабжения Западно-Таркосалинского газового промысла

Фото: Мария Кузнецова

Специалисты «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Кристалл», питающей Западно-Таркосалинский газовый промысел. За год там добывают более 2,5 миллиарда кубометров газа.

Стоимость работ составила порядка 2,5 миллиона рублей. Специалисты выполнили ремонт двух масляных выключателей 110 кВ, заменили фарфоровые покрышки и все изношенные детали в приводах коммутационных аппаратов.

При выполнении технических мероприятий энергетики использовали специальные краны грузоподъемностью до 20 тонн.

Для комфорта потребителей работы проводились без отключения электричества.

Отметим, что энергокомпания непрерывно совершенствует работу электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона.