Депутаты Салехарда устроят праздник для первоклашек из семей участников СВО

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Депутаты Салехарда устроят 1 сентября праздник для первоклашек из семей участников СВО. Данная инициатива принадлежит председателю гордумы Владимиру Мартынюку.

- День знаний для малышни из семей военнослужащих обещает быть ярким и запоминающимся. Будут игры, танцы и вкусняшки. Все задачи по подготовке депутаты берут на себя, - сообщили в гордуме.

Напоминаем, что в Салехарде у каждой семьи участника СВО есть свой персональный депутат- куратор, который постоянно находится с ней на связи.

Как правило, у каждого из депутатов «под крылом» 10-15 семей. Они помогают в решении практических житейских вопросов, задач в инстанциях и просто оказывают человеческое внимание.