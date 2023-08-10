В Новом Уренгое горе-мать закидывалась перед сыном наркотиками и забывала забрать его из детского сада

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Новоуренгойская прокуратура добилась ограничения в родительских правах горе-матери, издевавшейся над своим 5-летним сыном.

- Женщина забывала забрать сына из детского сада, передавала его на попечение малознакомым людям, употребляла при нем психоактивные веществ. А в октябре 2022 года у ребенка обнаружили ожог от сигареты, - прокомментировали в региональном ведомстве.

Кроме того, из-за чрезмерного пристрастия к запрещенным веществам женщина состоит на учете у врача-нарколога, но от лечения отказывается. А еще у семьи нет постоянного места жительства.

Несмотря на все это, городской суд отказал в удовлетворении иска органа опеки и попечительства о лишении ее родительских прав. Но поскольку оставление ребенка с такой матерью может закончиться бедой, прокуратура обжаловала решение в апелляционном порядке.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам согласилась с позицией прокуратуры, ограничила ответчицу в родительских правах и взыскала с нее алименты. Ребенок передан на попечение уполномоченных органов.