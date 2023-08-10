Природные пожары охватили на Ямале почти две тысячи гектаров

Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

На Ямале продолжают бушевать лесные пожары. Как сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, по состоянию на 10.00 действуют 9 очагов площадью 1 926,7 гектара.

- В борьбе с огнем задействованы 240 человек, в том числе из Иркутской и Тюменской областей - 73 специалиста, - отметили в ведомстве.

В течение суток ликвидировано 13 возгораний на площади 1 186 гектаров.

На сегодняшний день пожары действуют в Надымском, Таркосалинском, Красноселькупском и Ямальском районах.

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).