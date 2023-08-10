Фото: администрация Салехарда

На окраине Салехарда появится большой чум для пения. Как сообщили в городской администрации, это проект под названием «Хынота» («Поющие») региональной общественной организация по содействию коренным малочисленным народам Севера «Минлей». В 2023 году ее участники выиграли грант губернатора.

- Лицом проекта станет известный исполнитель национальных песен и педагог Татьяна Лар. Именно ее программу мы положили в основу нашего проекта, - говорит руководитель организации Галина Матарас.

В течение года Татьяна будет вести фольклорную группу для детей. Ребята станут изучать родной язык и национальные песни.

Фото: администрация Салехарда

Предприниматель Петр Худи взялся за осуществление этого проекта. Он не стал ждать денег от заказчика, а вложил свои средства и приступил к работе.

- Мы строим чум для круглогодичного использования. Здесь будет проведено тепло, расставлены столы. Одним словом, все будет устроено так, как задумали организаторы. Думаю, участникам будет комфортно в нем заниматься, - прокомментировал бизнесмен.