В Лабытнанги около 900 семей переедут из аварийного жилья в новостройки

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Лабытнанги строят 12 домов на более чем 900 квартир. Большинство из них предназначены для переселенцев из ветхого жилья, сообщила глава города Марина Трескова.

Накануне она вместе с подрядчиками оценила ход и темпы работ на нескольких объектах.

В высокой степени готовности находится 14-этажный дом на 88 квартир по переулку Таежный, 2а. Сейчас строители обшивают фасад, делают кровлю и параллельно выполняют чистовую отделку.

Обустраивается и прилегающая территория. Здесь будут большая парковка и две игровые площадки для детей.

На улице Первомайская строится дом на 83 квартиры. Сейчас подрядчик приступил к возведению второго этажа, полностью завершить работы планируется в конце следующего года.

- Все квартиры сдаются с отделкой, - подчеркнула градоначальница.

Напоминаем, что в прошлом году в Лабытнанги расселили тысячу жителей, тем самым избавив город от 65 аварийных домов.