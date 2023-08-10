В Лабытнанги около 900 семей переедут из аварийного жилья в новостройки

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
В Лабытнанги строят 12 домов на более чем 900 квартир. Большинство из них предназначены для переселенцев из ветхого жилья, сообщила глава города Марина Трескова.
Накануне она вместе с подрядчиками оценила ход и темпы работ на нескольких объектах.
В высокой степени готовности находится 14-этажный дом на 88 квартир по переулку Таежный, 2а. Сейчас строители обшивают фасад, делают кровлю и параллельно выполняют чистовую отделку.
Обустраивается и прилегающая территория. Здесь будут большая парковка и две игровые площадки для детей.
На улице Первомайская строится дом на 83 квартиры. Сейчас подрядчик приступил к возведению второго этажа, полностью завершить работы планируется в конце следующего года.
- Все квартиры сдаются с отделкой, - подчеркнула градоначальница.
Напоминаем, что в прошлом году в Лабытнанги расселили тысячу жителей, тем самым избавив город от 65 аварийных домов.