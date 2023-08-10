Во время Дня города и выборов в Салехарде ограничат строительные работы

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Администрация Салехарда выпустила постановление, согласно которому в окружной столице на несколько дней запретят проводить строительные работы. Речь идет о 9 сентября - День города, а также 10 и 11 августа - выборы.

«Администрация муниципального образования город Салехард постановляет: запретить всем участникам градостроительной деятельности в период с 9 сентября 2023 года по 11 сентября 2023 года включительно производство земляных работ и работ с применением подъемных механизмов (кранов) вблизи линий электропередач», - говорится в тексте документа.

Следить за исполнением постановления будет первый замглавы администрации Олег Куруч.