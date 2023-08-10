Площадь природных пожаров в Надымском районе уменьшилась на сто гектаров

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Площадь природных пожаров в Надымском районе уменьшилась примерно на сто гектаров. Об этом говорят данные, опубликованные местной администрацией.

«По состоянию на 08.00 действуют пять природных пожаров площадью более 1 100 гектаров, один из них локализован на площади 40 гектаров», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

За прошедшие сутки ликвидировано четыре природных пожара на площади более 400 гектаров.

В тушении задействовано 176 человек: личный состав «Ямалспаса», аэромобильная группировка МЧС, пожарный десант из Тюмени и Иркутска.

Также в борьбе с огнем используются вертолетная техника, патрульный самолет и самолет-амфибия.